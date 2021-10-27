«Подумую про музичну кар'єру»: актор Денис Роднянський про стосунки в сім'ї, дружбу з соцмережами та роботу в серіалі «Пес»

Стартують фінальні серії шостого сезону популярного детективного серіалу «Пес» (ICTV). Картина вже сьомий рік поспіль тримається в ефірі каналу, не втрачаючи своїх шанувальників. За час зйомок головну роль Пса зіграли дві вівчарки. Спочатку був Граф, а починаючи з четвертого сезону на знімальному майданчику з’явився Мухтар — син Графа. Відомо, що собака — улюбленець всієї групи і практично не завдає клопоту під час тривалої зйомки. Шостий сезон, що налічує сорок серій, став найтривалішим за всю історію існування детективу. В осінній прем’єрний показ глядачі нарешті побачать фінальні епізоди і дізнаються деякі з таємниць. В основі сюжету серіалу — дружба двох неординарних персонажів: Макса Максимова (актор Микита Панфілов) та вівчарки на прізвисько Пес. Разом вони — непереможний дует, здатний розкрити найпідступніший злочин. За законом жанру, навіть у найспритніших детективів є команда професійних помічників. У пошуку злочинців, як і раніше, беруть участь капітан Гнездилов (Михайло Жонін) та майор Леонідов (Андрій Самінін). Не обходиться команда без експерта-криміналіста Вахтанга, роль якого виконує популярний український актор Денис Роднянський. До речі, головний акторський тандем за роки зйомок залишається незмінним. Денис Роднянський зізнається, що роль у «Псі» вже стала частиною його життя, а акторів, зайнятих у серіалі, вважає своєю родиною.

«Жартуємо один над одним, оскільки вже стали як одна сім'я»

— Денисе, як складаються ваші стосунки із головним персонажем популярного серіалу?

— Ви маєте на увазі Мухтара — виконавця ролі Пса? У нас дружба. З першого сезону серіалу зйомки із собакою відбуваються без жодних сюрпризів. Усіх на майданчику насамперед навчили, як поводитися з вівчаркою. До того ж мені як артисту доводиться мало взаємодіяти у процесі зйомок із Мухою. Тож наші робочі відносини як у кадрі, так і поза ним зводяться в основному до короткого привітання. Такі стосунки я називаю «толерантними робочими» (сміється). Одним словом, я не чіпаю Муху, а він мене. Прийшов — привітався, пішов — попрощався. В основному з Мухтаром взаємодіють Микита та Мишко.

— У серіалі «Пес» детективи без жартів та підколів не розпочинають свій робочий день. А як заведено на знімальному майданчику?

— Буває, жартуємо один над одним. Але ми можемо таке собі дозволити, оскільки досить солідний період разом і вже стали як одна сім'я. За вісім років зйомок у нас траплялося різне на майданчику. Втім, як у житті будь-якої родини. Якщо й відбуваються невеликі конфлікти, вони не псують стосунків між нами і не впливають на роботу над серіалом. Знаєте, у нас від самого початку добре ставлення один до одного, і виходячи з цього, можемо дозволити собі іноді підколоти колегу. Але це не тролінг. Жорсткість у жартах з'являється, коли ти погано знаєш людину. Тільки в цьому випадку жарти викликають образу. А якщо людину щиро любиш, то можеш дозволити навіть брутальний жарт, він не поранить близького.

— Значить, і ви на жарти колег не ображаєтесь?

— Кілька разів траплялося, що вони перегинали з жартами, і я заводився просто на майданчику. Але це особливо не впливало на клімат у команді. Просто вже всі, хто хотів один на одного образитися, переображалися і перемирились (сміється). За роки нашої епопеї з «Псом» уже нічого не страшно і жодні кризи стосунків не лякають. Загалом, розлучення нам точно не світить.

У серіалі «Пес» Денис Роднянський грає експерта-криміналіста Вахтанга

— «Пес» — один із найуспішніших серіалів, який з невеликою перервою знімався навіть під час локдауну.

— Але все-таки перерва була і вона виявилася досить відчутною для нас, акторів. З іншого боку, це час для споглядання та переосмислення багатьох речей. Коли був локдаун, я часто гуляв порожніми вулицями Києва, слухав у навушниках музику, розмірковував і просто прислухався до себе.

— Багато акторів пішли у соціальні мережі.

— До речі, тоді, під час першого локдауну, і почалася моя дружба із соцмережами. Все зупинилося, роботи не було зовсім, зайнятися нічим. А я не з тих людей, котрі можуть просто вбивати час. Для мене неробство нестерпне! Тоді я завів свою сторінку в «Інстаграмі», куди тепер найчастіше «заливаю» фото. Потім з'явився й у ТiкТок. Зробив це виключно для того, щоб створити обліковий запис і не бути ханжою, який все критикує, навіть не спробувавши. Щоправда, виклавши там пару відео, зрозумів, що це не моє — обмаль смислової наповненості в роликах. А я за те, щоб створювати контент, а не споживати його.

«Дружина тримає дисципліну у сім'ї»

— Відомо, що ви серйозно захоплюєтеся музикою.

— Ще з 11 років. Спочатку просто грав на гітарі, потім у мене з'явився свій музичний гурт. А у п'ятнадцять років я написав перший музичний альбом. Знаєте, досі пишу пісні й іноді навіть подумую про те, щоби розпочати музичну кар'єру. Так ось саме в період локдауну я мав можливість грати на гітарі, співати пісні, проводити прямі ефіри в «Інстаграмі».

— Ваша дружина юрист. Складно вжитися під одним дахом творчій людині та прагматику?

— Справді, моя дружина має юридичну освіту, але професія інша — вона займається маркетингом. А це, можна сказати, близьке до творчості. Щоправда, її відрізняють риси характеру, характерні для справжніх юристів (усміхається). Іноді вона виявляє строгість, може «построїти» дітей, якщо треба загалом тримає дисципліну в сім'ї. Марія світла людина з чудовим почуттям гумору. Вона легко знаходить спільну мову з оточенням, не кажучи вже про мене. А це, погодьтеся, часто буває дуже непросто!

У Дениса досить строга, але любляча дружина та прекрасні діти. Одним словом, щаслива родина

— Скільки років ви вже разом?

— 18 років. Вийшло так, що я в хвилинному пориві зробив пропозицію руки та серця, але не пошкодував про це жодного разу в житті. Це не було, як у кіно. Подібного мені на роботі вистачає. Моя історія була справжня та проста. Одного вечора, який ми проводили вдома, я без жодної підготовки, не маючи обручки в кишені, запропонував дівчині, до якої мав почуття, одружитися. Подумав тоді, що якщо не скажу це, можу прогаяти не тільки момент, а й свою кохану. Насправді я на 200 відсотків був упевнений, що Марія — моя жінка.

«Я домашній хлопець»

— Кажуть, актори — досить складні люди для сімейного життя.

— Мабуть, бувають і винятки. Принаймні для мене дуже важливі домашній затишок та сім'я. Коли виходить щільний графік і я велику частину часу проводжу на знімальному майданчику, сумую за домом. Тому майже всі вихідні проводжу з дружиною та дітьми. Я такий, знаєте, домашній хлопець. Ми любимо вечорами всією сім'єю дивитись фільми. При цьому можемо побалувати себе всілякими смаколиками. Зізнаюся, іноді не найкориснішими. Ось нещодавно, коли випало чотири дні вихідних (у мене якраз не було зйомок, у дітей та дружини теж вільні від роботи та навчання дні), ми весь час провели разом. На четвертий день сиділи ввечері з дружиною, пили чай і замислилися: «Це що, так швидко пройшли вихідні?!» Ми якось і не помітили, правду кажуть: щасливі годин не помічають.

— Цікаво, чи ви самі серіали дивитеся?

— Дуже рідко. Не пригадаю навіть, коли цілий день просидів би за переглядом серіалу. Ну хіба що для цього мені доведеться захворіти.

— А як щодо «Пса»?

— Коли виходять нові серії, звичайно, мені цікаво подивитися їх. До речі, мої діти теж «Пса» дивляться, він їм дуже подобається. А про мою роль, звичайно, кажуть, що мене там надто мало.

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу «Пес» Михайло Жонін потрапив у гучний скандал.

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Фото ICTV

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