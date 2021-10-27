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Операція не допомогла: донька Олі Полякової здивувала непристойними жестами на адресу 40-річних українок

21:40 27 жовтня 2021
Маша Полякова

Старша донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, що відома своїми провокаційними витівками, не завжди адекватно поводиться у мережі через свій юний вік, у тому числі й в Instаgram.

Але нещодавно ставлення до неї, здавалося б, повинно, кардинально змінитися: дівчинка потрапила до лікарні, і багато шанувальниць та шанувальників дівчинки та її мами не на жарт стривожилися: «Як там Машенька? Чи все добре з нею після операції?»

Мама Оля написала, що у дівчинки дуже сильно болів живіт, й коли її забрали на УЗД, то з'ясували, що підлітку потрібна термінова операція.

Водночас сама Марія, схоже, і не збиралася шукати поблажливості у своїх хейтерів у мережі. Вона опублікувала відео, на якому кривляється перед глядачами та висовує язик.

«Знаєте, мені не страшно показати себе без фільтра та фотошопу. Хочу підтримати всіх дівчат, які не впевнені у собі, надивившись на „ідеальні тіла“, у яких тонна фотошопу», — підписала ролик Маша.

Публікація від Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Але шанувальники, як не дивно, образилися й не оцінили таку ініціативу дівчини, розкритикувавши її у коментарях.

Марія вирішила відповісти їм усім непристойним жестом. Вона записала відео, на якому показала хейтерам середній палець та язик.

"40-річні жінки, які обсипають мене в коментарях, тримайте все, як любите - ф*к та язик" , - написала Полякова.

Трохи згодом Маша пояснила, що таким чином хотіла висловити ставлення до критиків.

На жаль, її пояснення нічим не допомогли, і багато шанувальниць дівчинки та її мами стали вважати Машу хамкою та неввічливою дівчинкою, тому їй тепер доведеться докласти маси зусиль для того, щоб відновити добрі стосунки з шанувальницями.

А 10-річну доньку Полякової Алісу нещодавно покусав вуличний кіт. У дівчинки почалося зараження. Про це співачка емоційно розповіла у соцмережі. А дівчинка реагувала на свій стан спокійно.

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