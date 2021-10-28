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«Гарна пара»: «Ліза Галкіна» опублікувала фото онука Алли Пугачової в обіймах блондинки

11:37 28 жовтня 2021
Дені Байсаров та Христина Орбакайте

Фанати родини Алли Пугачової виклали у мережу фото онука Примадонни та сина Крістіни Орбакайте з красивою білявкою, назвавши її дівчиною Дені Байсарова. Хоча Марія вже давно одружена з іншим.

«Дені та його дівчина Марія» , — таким коментарем супроводжується фото на фанському акаунті «Ліза Галкіна» в Instagram.

Одні фоловери відразу ж відзначили, що пара дуже гарна, інші писали, що красень — Дені, а Маша — «звичайна». Саме дівчину раніше звинувачували у тому, що вона «розбила серце» онукові Пугачовій. Мовляв, вони так довго були разом, а потім вона одружилася з іншим.

До речі, нещодавно Дені засвітився на модній вечірці із мініатюрною брюнеткою. Кажуть, що дівчина — співзасновник компанії, яку просуває Байсаров. Вони познайомилися у Лондоні під час навчання.

Нагадаємо, що нещодавно онук Пугачової постраждав від хакерських дій з Туреччини. Байсаров розповідав, що він став жертвою «фішингу» — клікнув на посилання, після чого був змушений спілкуватися з «якимось турецьким школярем».

Фото Кристини Орбакайне із сином зі сторінки Дені Байсарова у соціальних мережах.

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