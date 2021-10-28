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Замість голови — гарбуз: відома блогерка знялася абсолютно голою перед Хелловіном

11:39 28 жовтня 2021
Саша Бо

Блогерка Саша Пустовіт, відома як Саша Бо, наперед вирішила показати свій образ на Хелловін.

Дівчина знялася оголеною із «зубастим» гарбузом. Фото Саша опублікувала в Instagram.

«Коли ліньки було робити halloween make up й шукати костюм», — так Саша підписала знімок.

У сторіс, цей кадр блогерка назвала «для підривання пердачків деяких щасливих дружин і мам», а від коментарів вона кайфує.

У мережі не всі зрозуміли такий «креатив».

Нагадаємо, нещодавно Instagram-блогер Саша Бо розповіла, що вона розлучилася із чоловіком Ігорем Пустовітом. Усі її одкровення про щасливе сімейне життя виявилися неправдою.

Ігор вже зустрічається з іншою дівчиною, яку поки що приховує від публіки. Але в мережі вважають, що це блогерка Софія Стужук, яка торік втратила чоловіка.

Фото Instagram/sashaabo

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