Оля Полякова оголосила про закінчення епохи «Королеви ночі» та поїхала на Сицилію

Популярна співачка Оля Полякова, яка раніше розповіла про кризу середнього віку, оголосила про завершення епохи «Королеви ночі». Прощальне шоу артистка презентувала у столичному Палаці спорту. Із цим шоу Полякова гастролювала три роки, виходила до глядачів майже 400 разів, програму побачили 10 мільйонів глядачів.

Для фінального виступу співачка приберегла кілька «козирів», включаючи спецефекти та сценографію: було використано 650 світлових приладів, загальна вага світла, декорацій, обладнання, реквізиту, техніки становить 245 тонн, сцена-трансформер включала дев'ять сценічних майданчиків. Для учасників концерту було пошито 183 костюми. Сама співачка за вечір змінила 10 костюмів.

Під час концерту Оля виконала вже улюблені хіти та пісні, які раніше не входили до оригінальної програми «Королева ночи»: «Белый танец», «Ночная жрица», «Эй, секундочку», «Взрослая девочка».

А головним сюрпризом для глядачів стала прем'єра дуетної пісні із DZIDZIO «Щасливі люди». Ця композиція стане саундтреком до різдвяної комедії «Зірки за обміном», спродюсованої співачкою.

Після концерту Полякова зізналася, що вже готує нове шоу «Взрослая девочка», а також дуетну композицію з Олегом Винником. Співак раніше розповів, як вони працювали над спільною піснею.

Після насиченого гастрольного туру Полякова разом із дочкою Машею поїхала відпочивати на Сицилію. Вони зупинилися у подруги співачки Ніки Білоцерківської, насолоджуються теплом та італійською кухнею.

Нагадаємо, Оля Полякова з Машею Єфросініною запустили спільний проект «Взрослые девочки», в якому відверто обговорюють актуальні питання: труднощі виховання дітей, стосунки з чоловіком тощо.

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