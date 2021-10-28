Роман Полянський зізнався, як закрутив роман із Аліною Гросу
Актор Роман Полянський, який переїхав до Києва заради Аліни Гросу, відверто розповів, як почалася їхня історія кохання, та розкрив деталі знайомства.
За словами актора, вони з Аліною були знайомі ще до її заміжжя, вона навіть запрошувала колегу на весілля. Дружити вони почали після того, як Роман знявся у кліпі Гросу. Тоді Полянський був одружений і вважав себе добрим сім'янином.
«Я не можу сказати, що тоді щось тьохнуло. Тоді були просто у добрих дружніх стосунках» , — запевнив Роман у програмі «Зірковий шлях».
За словами актора, вони майже одночасно переживали проблеми у стосунках. Можливо, це зблизило їх ще більше.
«У мене пішов розлад, я пішов від дружини. Потім — Аліна, у неї теж все там стало не так добре, як хотілося б їм, напевно. Все дійшло до певної точки, коли треба було щось міняти», — розповів Роман. каналу «Україна» і запевнив, що їхні стосунки з Аліною стали близькими вже після його розлучення.
За словами актора, його родина тепло прийняла Аліну, він познайомив кохану з дочкою Марфою.
Роман та Аліна разом живуть у Києві, знімаються у кіно та записали кілька спільних пісень. У своїх інтерв'ю Аліна Гросу розповідала, що колега підтримав її після розлучення.
Фото Instagram.com/alina_grosu395
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