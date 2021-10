Останній альбом та віртуальні гастролі: гурт ABBA заявив про остаточний розпад

Легендарний шведський гурт «АВВА», свого часу включений до Зали слави рок-н-ролу, через 40 років випустить новий альбом, а навесні виступить із віртуальним шоу у Лондоні. Проте музиканти наполягають, що не варто говорити про воскресіння гурту чи про відновлення концертів — гурт розпався, і про реінкарнацію не йдеться. Про це повідомляє The Guardian.

На 5 листопада призначено вихід першоїго після 40-річної перерви альбому ABBA. Збірка називатиметься Voyage, і два хіти з нього — «I Still Have Faith in You» і «Don't Shut Me Down — вже доступні для прослуховування.

На весну 2022 року заплановано епічне шоу гурту в Лондоні на спеціально побудованій ABBA Arena.

Виступатиме четвірка 27 травня у дуже незвичайному форматі — на сцені з'являться аватари (вже охрещені «ABBAтарами») молодих Бенні, Бьорна, Агнетти та Анні-Фрід. ABBA буде виглядати як на піку слави у 1970-х.

