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Шоу-бізнес

Останній альбом та віртуальні гастролі: гурт ABBA заявив про остаточний розпад

9:30 29 жовтня 2021
abba

Легендарний шведський гурт «АВВА», свого часу включений до Зали слави рок-н-ролу, через 40 років випустить новий альбом, а навесні виступить із віртуальним шоу у Лондоні. Проте музиканти наполягають, що не варто говорити про воскресіння гурту чи про відновлення концертів — гурт розпався, і про реінкарнацію не йдеться. Про це повідомляє The Guardian.

На 5 листопада призначено вихід першоїго після 40-річної перерви альбому ABBA. Збірка називатиметься Voyage, і два хіти з нього — «I Still Have Faith in You» і «Don't Shut Me Down — вже доступні для прослуховування.

На весну 2022 року заплановано епічне шоу гурту в Лондоні на спеціально побудованій ABBA Arena.

ABBA Arena
ABBA Arena

Виступатиме четвірка 27 травня у дуже незвичайному форматі — на сцені з'являться аватари (вже охрещені «ABBAтарами») молодих Бенні, Бьорна, Агнетти та Анні-Фрід. ABBA буде виглядати як на піку слави у 1970-х.

І Бйорн Ульвеус, і Бенні Андерссон одностайні у тому, що після виходу альбому Voyage нових хітів гурту більше не буде. Дві пісні, які передбачалося включити до альбому, залишилися незакінченими, і завершувати роботу музиканти не планують. «Я ніколи особисто не обіцяв, що ABBA більше не повернеться. Але тепер можу сказати вам: на цьому вже все», — наводить видання слова Андерссона.

Нагадаємо, у 2013 році колишні учасники ABBA відкрили музей групи у Стокгольмі. Вже тоді четвірка запропонувала використати інтерактивні технології, щоб відвідувачам у музеї було цікаво. Фани могли зробити фото з оцифрованим зображенням Бйорна чи Агнети, а потім ще й записати себе в студії під час виконання пісні ABBA.

Фото ABBA Voyage/Facebok, ABBA/twitter

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