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Шоу-бізнес

«Сплін» та «Мумій Троль» оголосили про перший спільний концерт у Києві

10:56 29 жовтня 2021
Ілля Лагутенко

Слідом за Бастою, Іриною Круг, Ані Лорак та Лободою, які виступили в Україні, з першим спільним концертом зібралися до Києва російські рок-гурти «Сплін» та «Мумій Троль». Про це музиканти оголосили на своїх сторінках у соціальних мережах.

«Вперше у музичній історії, ексклюзивна рок-колаборація! Дві легенди виступатимуть на одній сцені: „Сплін“ та „Мумій Троль“ — визнані рок-герої. Саме їхні пісні стали саундтреком нового часу та залишаються з нами досі. Культові колективи об'єднаються, щоб вразити шанувальників з усього світу, і це зроблять в Україні. Масштаби такого шоу витримає лише Олімпійський — і ви маєте це бачити та чути!» , — пишуть у повідомленні.

Організатори обіцяють 11 червня масштабне рок-н-рольне шоу, в якому прозвучать хіти «Выхода нет», «Мое сердце», «Танцуй!», «Владивосток 2000», «Невеста», «Фантастика» та багато інших, а також нові пісні.

Оператори вже продають квитки. Їхня вартість — від 900 до майже 5000 гривень.

Нагадаємо, під час концерту Ірини Круг у Дніпрі активісти влаштували коридор ганьби.

Концерт Басти в Одесі також не пройшов без скандалу.

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