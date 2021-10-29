«Обличчя стало, як попа у новонародженої»: Слава Камінська розповіла, як у неї протікає коронавірус

Популярна українська співачка Слава Камінська нещодавно поскаржилася на нездужання, припустивши, що її не минула пандемія COVID-19 за прикладом інших зіркових колег. І справді — діагноз незабаром підтвердився.

Зараз Слава перебуває вдома на самоізоляції та лікується, але продовжує активно спілкуватися із шанувальниками у соцмережі.

Під час розмови з шанувальниками співачка запитала поради у тих, хто вже перехворів і знайомий із наслідками вірусу. Артистку непокоїть питання про те, як впливає ковид на філери, які раніше вона собі колола.

«Розкажіть пліз, як ін'єкції поводяться при ковіді. Мені здається я починаю перетворюватися на шарпея. І взагалі якось дивно емоційно себе почуваю» — поділилася Слава Камінська.

Крім того, вона помітила, що обличчя у неї стало як у "незайманої новонародженої", оскільки шкіру дуже сушить, і зволожуючі маски тепер доводиться робити щодня.

Одна з підписниць Слави висловила думку, що під час коронавірусу філери набрякають. На що співачка відповіла: «Я не набрякаю, але перетворююся на курагу».

Також фоловери сторінки знаменитості поділилися власним досвідом та зазначили, що після перенесеного коронавірусу «вбивається колаген» і навіть «зникає ботокс».

Зазначимо, що наслідки коронавірусу можуть виявитися значно серйознішими — за оцінками медиків, хвороба може згубно позначитися навіть на підшлунковій залозі.

Фото instagram.com/babaslavka/

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