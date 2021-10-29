26.25 / 26.43 30.42 / 30.75
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Обличчя стало, як попа у новонародженої»: Слава Камінська розповіла, як у неї протікає коронавірус

15:55 29 жовтня 2021
Слава Камінська

Популярна українська співачка Слава Камінська нещодавно поскаржилася на нездужання, припустивши, що її не минула пандемія COVID-19 за прикладом інших зіркових колег. І справді — діагноз незабаром підтвердився.

Зараз Слава перебуває вдома на самоізоляції та лікується, але продовжує активно спілкуватися із шанувальниками у соцмережі.

Під час розмови з шанувальниками співачка запитала поради у тих, хто вже перехворів і знайомий із наслідками вірусу. Артистку непокоїть питання про те, як впливає ковид на філери, які раніше вона собі колола.

«Розкажіть пліз, як ін'єкції поводяться при ковіді. Мені здається я починаю перетворюватися на шарпея. І взагалі якось дивно емоційно себе почуваю» — поділилася Слава Камінська.

 

Крім того, вона помітила, що обличчя у неї стало як у "незайманої новонародженої", оскільки шкіру дуже сушить, і зволожуючі маски тепер доводиться робити щодня.

Одна з підписниць Слави висловила думку, що під час коронавірусу філери набрякають. На що співачка відповіла: «Я не набрякаю, але перетворююся на курагу».

Також фоловери сторінки знаменитості поділилися власним досвідом та зазначили, що після перенесеного коронавірусу «вбивається колаген» і навіть «зникає ботокс».

Зазначимо, що наслідки коронавірусу можуть виявитися значно серйознішими — за оцінками медиків, хвороба може згубно позначитися навіть на підшлунковій залозі.

Фото instagram.com/babaslavka/

321

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

бабуся

Субсидії та пенсії оформлятимуть по-новому: подробиці

Маша Полякова

Операція не допомогла: донька Олі Полякової неприємно здивувала непристойними жестами на адресу 40-річних українок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.