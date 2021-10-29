Стан Заворотнюк після коронавірусу погіршився, її лікують «зозулею»

Донька Анастасії Заворотнюк Ганна зіткнулася з новою проблемою зі здоров'ям — дівчині довелося пройти малоприємну медичну процедуру у ЛОРа, який діагностував у неї «гострий гайморит».

«Призначили процедури, однією з яких є «кукушка», я спочатку подумала, що лікар наді мною приколюється, але дійсно під час цієї процедури треба говорити «ку-ку» , — розповіла Ганна в Instagram, зізнавшись, що після ковіда все ще не відчуває запахи.

За її словами, через тиждень фізіотерапії, «кукушки», а також прийому антибіотиків на неї чекає хірургічна операція з виправлення викривленої перегородки в носі.

Нагадаємо, на початку жовтня з коронавірусом госпіталізували й актрису Ольгу Прокоф'єву, яка знімалася разом із Анастасією Заворотнюком у серіалі «Моя прекрасна няня».

Фото instagram.com/anna_zavorotnyuk/

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