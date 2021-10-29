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Кума DZIDZIO та Козловський налякали образами «мертвої мексиканської нареченої» та «білої примари»

18:29 29 жовтня 2021
Оля Цибульська

Кума відомого співака DZIDZIO, телеведуча Оля Цибульська, котра нещодавно опублікувала фото з курорту, тепер вирішила налякати своїх шанувальників перевтіленням разом із колегою Віталієм Козловським. Процес перетворення з красуні на «страховисько» Оля показала в сториз свого Instagram.

Так, у гримерці перед зйомками шоу WEEKEND на М1, яке артисти ведуть разом, Ольга постала в образі мексиканської мертвої нареченої, а Козловського загримували під «білу примару».

При цьому Віталій похвалився, що саме він розмалював колегу до Хеллоуїна.

Ользі образ сподобався, і вона зголосилася виставити фото на сайт знайомств Тіндер.

«Думаю, на сайт знайомств виставити фотку свою», — сказала вона, показуючи у всій красі свій грим.

У свою чергу Козловський попросив і його знімок розмістити на тому ж сайті, й Оля погодилася.

Але, мабуть, подивившись на себе в дзеркало після шоу, парочка вирішила зняти напругу та порадувала фанатів — адже до свята ще цілих два дні.

Раніше повідомлялося, що Оля Цибульська розповіла про стосунки з Михайлом Хомою та пояснила, чи справді вони куми.

Фото: Instagram cybulskaya

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