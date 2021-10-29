«Лікутися треба»: Маша Полякова влаштувала нову суперечку з «40-річними українками»

Дочка відомої української співачки Маша Полякова продовжує свої суворі розмови із хейтерами. І майданчиком для цього дівчинка обрала свій Instagram-аккаунт.

Нагадаємо, що весь сир-бор розгорівся через пост, в якому Маша намагалася підняти важливу тему — що у неї не ідеальне тіло, але вона його не соромиться, і радить так само чинити і своїм фанатам.

Але багато шанувальниць (на думку Марії, це в основному 40-річні старі діви) через зовнішній вигляд дівчини (вона була в джинсах і бюстгальтері) вважали її зухвалою бунтаркою, яка не дотримується правил пристойності і багато чого собі дозволяє.

Звичайно ж, Полякову-дочка така реакція розлютила, і вона записала справді агресивний і зухвалий ролик, у якому послала хейтерів кудись подалі.

Хід своїх думок вона вирішила продовжити у новому пості, який записала на Сицилії, де гостює з мамою у її подруги.

«Мене дивують заздрісні люди з опущеною самооцінкою, виставила я себе красивою і потримала дівчат — так подумайте або пройдіть мимо, якщо вам не подобається. Але ні, люди примудряються висмоктати з пальця якесь марення» , — написала вона (будучи цього разу) вже повністю одягненою).

Також дівчинка обурилася тим, що хейтери причепилися до її виставленої мови — хіба таке показують лише у фільмах для дорослих?

«Тоді вам лікуватися треба. Просто любите себе, і тоді вас полюблять інші», — заявила дочка Олі Полякової.

Реакція передплатників, звичайно, не була однозначною. Ровесники дружно підтримали її.

«Ти крута, так тримати. Всі прямі такі святі, так нехай не дивляться на мову, їх ніхто не змушує», «Золоті слова», «Вони так не можуть чинити — вільно, от і бісяться! Пали Маша!» — Написали багато фанати дівчини.

Натомість інші читачі її блогу вважали, що опускатися до рівня негативних коментарів не треба. Крім того, мат — недобре. А висовують мову не тільки в порно, а й при ментальних хворобах, а в акаунті гарної дівчинки так не заведено робити. Крім того, критика була лише прагненням закликати її до нормальної поведінки.

Тому, вважають вони, треба підлікуватися саме Маші — швидше за все, вона не може стримати свої негативні емоції.

Звичайно, поки що важко сказати, чим закінчитися протистояння Марії та її «добрих порадників» — швидше за все, дорослішанням доньки Олі Полякової.

Нагадаємо, зіркова мама впевнена, що захоплення блоґерством у її старшої дочки скоро пройде — вона вже бачить її студенткою музичного коледжу Берклі у Бостоні.

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