26.24 / 26.43 30.39 / 30.74
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Сумую за татом»: дочка Ані Лорак прилетіла погостювати до Києва, де познайомилася з нареченою батька

10:21 30 жовтня 2021
Мурат

Після розлучення співачки Ані Лорак із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу їхня донька Софія залишилася жити з мамою. При цьому дівчинка постійно пам'ятає про тата і сумує за ним, про що пише у своєму обліковому записі в соцмережі.

Так, нещодавно там з'явилося промовисте фото, в якому дівчинка висловила свої почуття.

Крім того, вона присвятила татові тату, який показала в сторіз.

У свою чергу, і Мурат відчуває прихильність до Софійки, і за першої нагоди намагається бачитися з нею.

І, схоже, напередодні жорсткого карантину, який уже оголошено у Москві, а також практично запроваджено в нашій столиці, донька прилітала погостювати до Києва. Такий висновок можна зробити із фото, яке опублікував Мурат у себе в Instagram.

На фото видно застілля, де Мурат зі своєю дочкою, а також новою коханою чудово проводять час.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Мережі розгорілася «заочна суперечка» між колишньою дружиною Мурата, співачкою Ані Лорак, і дівчиною, якій він нещодавно ніби зробив пропозицію руки та серця — київською візажисткою Лілією — вона опублікувала фото з рукою Мурата та своєю, з дорогим кільцем. Швидше за все, подарунком чоловіка перед весіллям.

У відповідь на це Ані Лорак випустила пісню, в якій натякнула на те, що «іноді кохання не минає», а також похвалилося витонченими формами.

266

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Насильник

На Волині 63-річний чоловік кілька разів зґвалтував семирічну дівчинку: стали відомі деталі злочину

Маша Полякова

«Лікутися треба»: Маша Полякова влаштувала нову суперечку з «40-річними українками»

Соня Євдокименко у Нью-Йорку

Тепер їх троє: онука Софії Ротару порадувала поповненням у сім'ї

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.