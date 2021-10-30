«Сумую за татом»: дочка Ані Лорак прилетіла погостювати до Києва, де познайомилася з нареченою батька

Після розлучення співачки Ані Лорак із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу їхня донька Софія залишилася жити з мамою. При цьому дівчинка постійно пам'ятає про тата і сумує за ним, про що пише у своєму обліковому записі в соцмережі.

Так, нещодавно там з'явилося промовисте фото, в якому дівчинка висловила свої почуття.

Крім того, вона присвятила татові тату, який показала в сторіз.

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У свою чергу, і Мурат відчуває прихильність до Софійки, і за першої нагоди намагається бачитися з нею.

І, схоже, напередодні жорсткого карантину, який уже оголошено у Москві, а також практично запроваджено в нашій столиці, донька прилітала погостювати до Києва. Такий висновок можна зробити із фото, яке опублікував Мурат у себе в Instagram.

На фото видно застілля, де Мурат зі своєю дочкою, а також новою коханою чудово проводять час.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Мережі розгорілася «заочна суперечка» між колишньою дружиною Мурата, співачкою Ані Лорак, і дівчиною, якій він нещодавно ніби зробив пропозицію руки та серця — київською візажисткою Лілією — вона опублікувала фото з рукою Мурата та своєю, з дорогим кільцем. Швидше за все, подарунком чоловіка перед весіллям.

У відповідь на це Ані Лорак випустила пісню, в якій натякнула на те, що «іноді кохання не минає», а також похвалилося витонченими формами.

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