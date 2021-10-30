Оля Полякова розповіла, як влаштувала своїй дочці «бомж-паті»: прийшли усі її знайомі бомжі

У популярної співачки Олі Полякової крім старшої дочки Маші, яка любить влаштовувати розбірки зі «старими-дівами», є ще й молодша донька Аліса, яка поки що тримається в тіні і поводиться досить скромно.

З незрозумілих причин вона називає себе Валерою (а іноді й бомжем Валерою), про що сама Оля неодноразово згадувала.

Полякова зізнається, що хвилювалася через те, що її дочка має такі дивні переваги, і навіть водила її до психолога. Але виявилось, що у дівчинки все добре.

«Це така тема. Вона хоче, щоб на неї не тиснуло суспільство з дівчачими ярликами, щоб від неї не вимагали ходити в сукнях, щоб не змушували її бути ввічливою і добре вчитися. Хоча навчається вона досить непогано», — поділилася зірка в інтерв'ю. Світському життю".

Тому вона навіть зважилася влаштувати Алісі на десятиліття бомж-паті.

«Класно пройшла бомж-паті. Були бомжі — її друзі. Бомж Аркадій, бомж Василь, бомж Олег. Ми зробили їм таке міні-звалище, де були старі зі сміття телевізори, вони бейсбольними битами їх побили. З'їли крутий торт. Це було круто. « , — розповіла співачка.

Нагадаємо, за лаштунками «Танців зі зірками» Поляковій довелося вибачатися перед народною артисткою Іриною Білик — для цього їй довелося навіть цілувати руки подруги.

Фото Instagram Аліси Полякової

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