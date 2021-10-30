Ані Лорак у бікіні влаштувала дефіле на пляжі, блиснувши накачаними сідницями

Українська співачка Ані Лорак, подібно до багатьох інших виконавців, вирішила «сховатися» від карантинних заходів і полетіла за кордон, розповідаючи про це в Instagram.

Спочатку красуня відвідала Італію, а потім перемістилася до більш спекотної країни. Звідки запостила у мікроблог пікантне відео у купальнику.

Більше того: позуючи на камеру в крихітному бікіні на довгих зав'язках, Ані влаштувала справжнє дефіле. Похитуючи пишними стегнами, зірка прогулялася по воді і продемонструвала пружними сідницями в стрінгах.

Артистка із задоволенням продемонструвала чималий бюст, прокачаний животик та апетитні сідниці. Так гаряче відео артистка не стала публікувати в стрічку, залишивши його в stories.

Як писали «ФАКТИ», після розлучення Лорак із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу їхня донька Софія залишилася жити з мамою. При цьому дівчинка постійно пам'ятає про тата і сумує за ним. Нещодавно вона прилітала погостювати до Києва, де познайомилася з нареченою батька.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter