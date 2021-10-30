26.24 / 26.43 30.39 / 30.74
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Вже майже нова мачуха: репер Тіматі взяв на Мальдіви свою доньку та киянку Сашу Доні

19:02 30 жовтня 2021
Тіматі та Саша Доні

Російський репер Тіматі, у якого роман з українською фотомоделлю Сашою Доні, вирушив на Мальдіви зі своєю донькою. Доні приїхала туди одна, пише «Стархіт».

Закохані старанно вдають, що вони не пара. Тіматі разом із донькою Алісою катаються на вейксерфі.

А Саша насолоджується океаном та природою Мальдів.

Видання пише, що мати Тіматі опублікувала у соцмережі дивний допис.

«Важко сприймати дійсність спокійно, без негативних емоцій, а головне — без оцінок. Вчуся цьому все життя, але чесно кажучи, виходить погано, тому що моя картина світу може взагалі не збігатися з оточенням… Я-сторонній Спостерігач, який щосили намагається не бути залученим до чужого життя» , — пише Симона, мама Тіматі.

Передплатники припустили, що він адресований Саші Доні, яка поки що не подобається суворій Симоні.

Нагадаємо, Саша Доні з Києва переїхала до свого коханого до Москви.

Фото Instagram/sashadony

287

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

колектор

«Коллектори погрожували, що скоро збиратиму свої кістки»: полтавець виграв суд у трьох МФО, які повісили на нього шахрайські кредити

Усик&nbsp;— Джошуа

Усик — Джошуа: букмекери назвали фаворита бою-реваншу

Мурат

«Сумую за татом»: дочка Ані Лорак прилітала погостювати до Києва, де познайомилася з нареченою батька

Пенсії в Україні

Надбавки до пенсій у 2022 році: наскільки збільшать виплати жінкам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.