Вже майже нова мачуха: репер Тіматі взяв на Мальдіви свою доньку та киянку Сашу Доні

Російський репер Тіматі, у якого роман з українською фотомоделлю Сашою Доні, вирушив на Мальдіви зі своєю донькою. Доні приїхала туди одна, пише «Стархіт».

Закохані старанно вдають, що вони не пара. Тіматі разом із донькою Алісою катаються на вейксерфі.

А Саша насолоджується океаном та природою Мальдів.

Видання пише, що мати Тіматі опублікувала у соцмережі дивний допис.

«Важко сприймати дійсність спокійно, без негативних емоцій, а головне — без оцінок. Вчуся цьому все життя, але чесно кажучи, виходить погано, тому що моя картина світу може взагалі не збігатися з оточенням… Я-сторонній Спостерігач, який щосили намагається не бути залученим до чужого життя» , — пише Симона, мама Тіматі.

Передплатники припустили, що він адресований Саші Доні, яка поки що не подобається суворій Симоні.

Нагадаємо, Саша Доні з Києва переїхала до свого коханого до Москви.

Фото Instagram/sashadony

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