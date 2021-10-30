Павлік Філіп Бедросович: український співак показав своє фото 23-річної давності та розсмішив Катю Репяхову
Український виконавець Віктор Павлік, який зараз виховує маленького сина, а також змушений вирішувати проблеми із житлом колишньої дружини, показав в Instagram незвичайну архівну фотографію.
«23 роки тому)», — підписав він фото.
Першою на знімок відреагувала молода дружина співака Катерина Репяхова, яка поставила одразу три веселі смайлики. Такою ж радісною є реакція й інших читачів акаунта Віктора. Вони писали про те, як швидко йде молодість та змінюються люди, а один із користувачів навіть побачив на фото схожість Віктора Павліка з Філіпом Кіркоровим.
Тож співак подарував чудовий привід шанувальникам усміхнутися перед Хелловіном.
Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка вперше показала обличчя маленького сина Михайла. У вересні дитині виповнилося три місяці. У Павліка це четверта дитина. Від попередніх шлюбів співак має дорослого сина Олександра та доньку Христину. Середній син Павло пішов із життя після важкої боротьби з онкологічним захворюванням.
Фото Instagram/viktorpavlik144
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