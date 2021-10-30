Внучка Софії Ротару рішуче налаштувалася перед важливою подією у своєму житті

Після того, як Соня Євдокименко, онука легендарної української співачки Софії Ротару, вирішила завести «нового члена» сім'ї, з нею, схоже, почали відбуватися значні зміни.

Якщо раніше дівчина завжди розміщувала фото, на яких поставала лагідною та трепетною красунею, то тепер вона приміряє на себе образ рішучої та «готової на все» бізнеследі.

Так, кілька годин тому Соня опублікувала в Instagram фото, на якому показала себе разом із новим другом-песиком.

Вони разом знаходяться в кімнаті з великим вікном й дивляться на будівлю поруч. Соня одягнена у костюм, але піджак її розстебнутий, показуючи, що під ним — лише коротенький топ.

«Налаштовані рішуче», — підписала знімок Євдокименко.

Звичайно, по фото важко зрозуміти, на що саме настроїлася внучка Софії Ротару: можливо, вона збирається йти на співбесіду на нову роботу, або виступити перед прихильниками клубу маленьких песиків. Або, в крайньому разі, «розібратися» з дівчиною, яка надто відверто подивилася на її нареченого Дениса.

Звичайно, останнє припущення лише жарт, але, в будь-якому разі, Євдокименко готується до важливого для себе вчинку.

Першими на знімок відреагували її найближчі люди. Так, батько моделі та єдиний син Ротару, Руслан Євдокименко, написав: «Дві намистинки», мама: «Дивитись в одному напрямку». А брат Соні, Анатолій, залишив під постом сестри серце.

Не залишилися осторонь і шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно на одному з фанатських акаунтів з'явилося фото Софії Ротару з онуком Анатолієм, коли йому було кілька місяців. Співачка однією з перших відзначила знімок.

Фото Instagram/iamsofiaeve

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