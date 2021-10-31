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«Міг 10 разів загинути в Афгані, але помер від COVID-19»: у Анатолія Анатоліча сталося горе в родині

18:33 31 жовтня 2021
анатолій анатоліч

Телеведучий і блогер Анатолій Анатоліч, який неодноразово висвітлював у своїх програмах тему коронавірусу та його профілактики, розповів в Instagram про нещодавню трагедію у своїй родині. Цього тижня від COVID-19 помер хрещений батько телеведучого.

«Валеро, найкращий друг мого тата і мій улюблений старший друг. Я тебе дуже любив. І любитиму», — написав Анатолій Анатоліч.

Анатолій із братом та хрещеним

«Мій хрещений міг загинути 10 разів в Афгані, або потім ще разів 20 у бійках, але ні. Він помер від COVID-19», — розповів телеведучий.

Сам блогер встиг зробити щеплення від коронавірусу, а хрещений Валерій довго відкладав вакцинацію, що і призвело до трагедії. «Так, він був не щеплений, не тому, що був проти, а просто він такий чоловік був. Йому було не до цього. Ось збирався, але…», — пояснив Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, через пандемію популярний блогер і ведучий дійшов висновку, що треба цінувати прості речі: більше часу проводити з сім'єю, друзями, не витрачати життя на образи, реалізовувати свої бажання.

Фото anatoliyanatolich/Instagram

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