Еллерт, Мішина, Педан, Онука, Нікітюк та Кот: зірки добряче «нажахали» українців в честь Хелловіна

У свято Хеллоуїна українські зірки не прогавили можливості похвалитися страшними, зловісними, а часом навіть містичними костюмами. Попрацювали і візажисти: відомі персони лякали мертвенно блідою шкірою, чорними зубами і слідами крові.

Суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот та його дружина Наталія стали практично невпізнанними в образі ходячих мерців.

Шоумен Олександр Педан зізнався, що зліпив костюм із того, що було. Фанати запропонували назву для вбрання: "Тато в декреті".

Співачка ONUKA вирішила на ділі довести, що Хелловін може бути не лише чорним, а й світлим святом.

Співачка Ліда Лі з нагоди свята перетворилася на чарівну вампірку.

Блогер і телеведуча Леся Нікітюк обрала сукню, яка не приховує струнких ніг. Підписники Лесі губилися у здогадах, що мав символізувати костюм. Була висловлена версія, що Леся вбралася «чортицею"-спокусницею.

Співачка СолоХа приміряла кінообраз Харлі Квін із "Загону самогубців". Шанувальники погодилися, що вийшло дуже схоже.

Колишня Холостячка Ксенія Мішина допомогла створити незабутній образ синові Платону.

А шоумен Олександр Еллерт вигадав не менш страшний лук для доньки Еліни.

Сам Еллерт, щоб перейнятися духом свята, побував на батьківщині графа Дракули.

Олександр Еллерт у Румунії

Нагадаємо, оригінальний ролик до Хелловін підготувало посольство США і показало, чого дійсно варто боятися.

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