«Під наглядом лікарів»: директор Олександра Сєрова розповів про самопочуття співака

Російський співак Олександр Сєров, який на початку жовтня у важкому стані потрапив до лікарні з COVID-19, зараз пішов на поправку. Концертний директор Сєрова Олександр Федорков повідомив TASS, що поки про виписку не йдеться, але самопочуття артиста явно покращилося. Тим не менш, Сєров все ще повинен залишатися під наглядом лікарів.

У Сєрова під час госпіталізації 9 жовтня було вражено майже 80% легень. Музиканта помістили під апарат ШВЛ. Близькі друзі говорили, що лікарі роблять, що можуть, але надія лише на диво та молитву.

«Він почувається краще, у нього голос вже зовсім міцний. Але поки не виписали, поки набирається сил», — заявив Федорков.

Сєров не вакцинувався проти коронавірусу, хоча входив до групи ризику за віком (співаку 67 років) та за наявності хронічних захворювань (цукровий діабет). 18 жовтня стало відомо, що найгірший етап пройдено, і Сєрова переводять до загальної палати.

Нагадаємо, за останній місяць серед російських зірок почастішали випадки коронавірусу. До лікарні потрапив актор Валерій Гаркалін та телеведуча Лариса Гузєєва.

Фото alexander_serov_official/Instagram

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