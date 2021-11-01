«Аж очі заплющив»: Горбунов замилував фанатів фото з синами

Телеведучий Юрій Горбунов, у якого з дружиною Катериною Осадчою нещодавно народився другий син, порадував шанувальників сімейним фото з молодшим Данилом та старшим Іваном.

У Instagram він виклав фото, показавши, як старший годує молодшого братика із пляшечки. Сам Горбунов сидів поруч, заплющивши очі. «Тато аж очі заплющив від радості», — прокоментував фото телеведучий.

Розчулені фоловери Горбунова зичили усіляких гараздів його родині.

Малюкові нещодавно виповнилося два місяці, але батьки вже встигли звозити його на курорт — Юрій Горбунов та Катя Осадча нещодавно побували у Туреччині.

Для Осадчої Данило — третій син. Її старший син Ілля від першого шлюбу навчається за кордоном. У вересні юнакові виповнилося 19 років.

Фото Юрія Горбунова із соціальних мереж.

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