«Вогкість, бруд і мізерний раціон»: Анна Трінчер поскаржилася на жахливий сервіс у п'ятизірковому готелі в Занзібарі

Співачка та блогер Анна Трінчер, яку оштрафували у київському трамваї, поскаржилася на жахливий сервіс у п'ятизірковому готелі на Занзібарі (Танзанія). За словами зірки серіалу «Школа», про подорож на море вони з бойфрендом Олександром Волошиним мріяли давно і навіть сплатили путівку на Мальдіви. Але в'їзд для нових гостей на острови виявився закритим. В останній момент Анна та Олександр вирішили летіти до Африки, і були розчаровані.

За словами Трінчер, неприємності їх наздогнали ще в дорозі.

«20 годин у дорозі, 11 годин з них у моторошно незручному Fly Dubai… Прямо НЕ РАДЖУ: напої платні, їжа не смачна, місця між сидіннями практично немає, навіть фільмотека платна… Жесть. Приїжджаємо, Аеропорт дуже маленький, багато людей, стій і заповнюй купу папірців нікому не потрібних, щоб перевірити цю теорію — я спеціально заповнювала анкети взагалі не правильно — у результаті на них навіть не глянули. За 40 $ тебе проведуть у так званий „бізнес лаунж“ з брудними диванами, але хоча б не доведеться стояти у величезній смердючій черзі, ще за 50 $ тобі зроблять швиденько візу і в дорогу до акуна матати! Тоді ще мені ці слова здавалися смішним висловом з мультика», — нарікає Трінчер в Інстаграм.

Зірка також поскаржилася на жахливі умови у п'ятизірковому готелі із системою all inclusive, де для гостей не передбачена навіть безкоштовна пляшка питної води. А коли Трінчер побачила номер, їй і зовсім захотілося плакати.

«Темрява і вогкість, смуток, смуток, біда! Без доступу до якогось світла, коробка з ліжком і курною весільною накидкою, яку давно варто було випрати. Бідолашна маленька шафа-в'язниця для речей і найважливіше — ванна з пліснявою; їжа одноманітна, тарілки брудні, коли ти 5 днів поспіль їси омлет з салатом-у тебе вже їде дах», — скаржиться Трінчер.

За її словами, їм із бойфрендом довелося п'ять днів страждати, поки шукали інший готель.

На відпочинку Анна не забуває публікувати відверті фото в купальниках.

Нагадаємо, Олександр Волошин відзначився скандальною витівкою з поліцією, його було жорстко затримано у Києві.

Багато зірок шоу-бізнесу вирішили втекти від карантинних обмежень. Так, Ірина Федишин із родиною відпочиває у Туреччині. Маша Єфросиніна з чоловіком та сином ніжиться під сонцем на Мальдівах.

А Оля з Полякова з донькою Машею махнула до подруги на Сицилію.

Фото Instagram.com/annatrincher_official

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