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«Боже, це так безглуздо»: Надя Дорофєєва розповіла, як комплексувала через свої груди

19:59 1 листопада 2021
«Боже, це так безглуздо»: Надя Дорофєєва розповіла, як комплексувала через свої груди

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно зробила відверте зізнання про перенесену операцію на грудях, ще під час гастролей гурту «Время и Стекло» буквально не вилазила зі спортивного одягу, соромлячись своєї худорлявості. Про це вона розповіла в інтерв'ю VOGUE.UA.

За її словами, у 28 років вона-таки зрозуміла, що з нею все нормально, а на сумнівні «стандарти краси» звертати увагу не варто.

«У мене гарні груди, але невеликі, — а я думала, ну як же, у виконавиці попмузики повинні бути пишні груди. Увесь час соромилася. Боже, це так безглуздо! Мені подобається, як змінюється світ, подобається, коли дівчата діляться своїми історіями і пишуть про те, як важливо приймати себе», — говорить популярна співачка.

Вона закликала худорлявих українок, які соромляться відсутності «пишностей», носити модні піджаки, бути яскравими і не зважати на те, що хтось подумає про тебе.

Раніше цінувати природну красу закликала актриса Наталка Денисенко і танцівниця Ілона Гвоздьова, а телеведуча Регіна Тодоренко жартівливо прокоментувала таємниче зникнення… грудей.

Фото Instagram Наді Дорофєєвої

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