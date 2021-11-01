«Нещасний випадок»: у Олексія Кортнєва народилася шоста дитина

Фронтмен групи «Нещасний випадок» Олексій Кортнєв, який через пандемію коронавірусу втратив квартиру в Москві, став батьком вп'яте — у 55-річного виконавця та його дружини Аміни Заріпової народилася дочка Агафія. Про радісну подію повідомили на офіційній Instagram-сторінці гурту «Нещасний випадок».

«Вітаємо Олексія та Аміну з народженням доньки! Усією нашою дружною командою бажаємо здоров'я малечі Агаф'ї та щасливим батькам», — повідомили представники колективу, показавши фото пари.

Радісна новина здивувала багатьох шанувальників гурту, пише СтарХіт. Адже про вагітність Аміна не надто поширювалася, продовжуючи свою роботу тренера з художньої гімнастики.

«Ось це так! Щастя всім, хто причетний до події», «Так тримати! Більше добрих дітлахів від щасливих батьків», «Яка чудова новина. Вітаю вашу родину», — обізвалися фоловери.

Відомо, що Кортнєв і Заріпова одружилися 2002 року. У них уже є два сини та дочка, а від попередніх стосунків у музиканта є ще два сини.

Нагадаємо, колега Кортнєва по шоу-бізу Віра Брежнєва зізналася, що не може завагітніти від чоловіка Костянтина Меладзе.

Фото СтарХіт

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