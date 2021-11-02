«Не могла відігнати думки про смерть»: Регіна М'янник розповіла про наслідки коронавірусу

Російська акторка Регіна М'янник, яка видалила раніше імпланти з грудей, розповіла про наслідки коронавірусу. Вона перехворіла у грудні минулого року. За словами акторки, перенесла COVID-19 у легкій формі без ускладнень. Але вірус серйозно вдарив по психо-емоційному стані 50-річної Регіни М'янник.

«Щойно зник нюх, почалася така депресія. Були думки про смерть жорсткі. Не можеш їх відігнати. Організм каже: „Все!“. У мене не було враження легень, але відновлювалася дуже довго», — розповіла акторка виданню Starhit.ru.

Незважаючи на перенесену хворобу, Регіна кардинально змінила думку про вакцинацію. Її переконав особистий досвід та син, який працює у лабораторії у Великій Британії.

«Я змінила своє ставлення до вакцинації. Думала, це пропагандистська система, якась теорія змови. Зараз розумію, не можна відвернутися. Мій син — нейробіолог, працює у закритій лабораторії у Великій Британії. Він мені сказав, що у них просто завал. Рвонуло так, що не вистачає лаборантів, щоб обробляти інформацію. Я йому вірю», — сказала Регіна.

Наразі COVID-19 в Україні б'є рекорди. Він не шкодує і зірок шоу-бізнесу. Так, учасник шоу «Танці із зірками» Дмитро Каднай пропустив уже два ефіри через хворобу. Також із вірусом виходила на паркет Євгенія Власова. Хворобу підхопили Дмитро Дікусар та Ольга Харлан.

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