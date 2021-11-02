Слава Камінська возз'єдналася з колишнім чоловіком на дні народження свекрухи

Співачка Слава Камінська, яка підхопила коронавірус, возз'єдналася з колишнім чоловіком на дні народження свекрухи. Після розлучення зірка зберегла теплі стосунки з Едгаром та його родиною. Разом вони проводять час із дітьми, вітають одне одного зі святами.

На своїй сторінці в Інстаграмі Слава поділилася романтичними світлинами. Вони з Едгаром позують в обіймах, створюючи враження гармонійної пари.

«Ці фото мали потрапити до мережі ще 11 жовтня, але всьому свій час! Мабуть, я відчувала, що захворію, і цей архів стане мені в нагоді пізніше, допоможе не нудьгувати, як мінімум у Мережі», — написала Слава і додала, що крім чудових дітей у них виходять чудові спільні фото.

Раніше Слава Камінська розповіла, як на неї вплинув коронавірус.

Фото Instagram.com/babaslavka

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