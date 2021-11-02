«Поясніть мені без емоцій»: ведучий «Холостячки» обурився дистанційкою у школах

Дистанційне навчання викликає обурення багатьох батьків, у тому числі ведучого шоу «Холостячка» Григорія Решетника. Свою думку він висловив у Instagram.

«Чому моя дитина повинна другий рік поспіль вчитися вдома — онлайн? Сидіти перед комп'ютером сім годин на день, не спілкуватися з однолітками та вчителями наживо, не відвідувати спортивні секції та гуртки, що розвивають… «— питає Решетник.

За його словами, у школі вакциновано всіх вчителів, але навчання все одно ведеться дистанційно.

«Невже за рік-півтора не можна було підготуватися до повторної хвилі — проінформувати населення, виписати чіткі правила та терміни, а не змінювати їх з понеділка на п"ятницю…» — дивується телеведучий.

«Ну от поясніть мені спокійно, просто, без емоцій», — пише він.

У коментарях фоловери підтримують Григорія Решетника:

Раніше повідомлялося, що влада Києва озвучила, чи зможуть повернутися на «очне» навчання учні молодшої школи — з 1 по 4 клас.

Фото: Instagram grisha_reshetnik

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