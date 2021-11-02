Леся Нікітюк — свята людина, але на ній ми більше не піаримося, — Олексій Дурнєв

Блогер Олексій Дурнєв, який раніше образив ведучу Машу Єфросинину, розповів в інтерв'ю виданню «ГОРДОН» про конфлікт із іншою ведучою — Лесею Нікітюк.

«По-перше, Леся Нікітюк — справді свята людина. І я думаю, що після її смерті склепіння Софійського собору мають бути прикрашені її світлим ликом», — сказав Дурнєв.

За його словами, Нікітюк спочатку схвально висловлювалася про проект «Дурнєв дивиться сторіс», у якому коментуються Instagram Stories відомих людей. Телеведуча зателефонувала Дурнєву та сказала: «Слухай, я дивлюся — так класно… Давай мене там пісоч сильніше «.

«А потім минуло, напевно… Не пам'ятаю, скільки місяців. Вона зателефонувала. Я піднімаю трубку — і натхненний після попередньої з нею розмови: „Привіт, Лесю!“ А вона така каже: „Слухай сюди…“ Просто ось так. „Я не дивлюсь це. Але мені сказали, що вже занадто. Тож…“ Коротше, там якісь різкі слова. Мовляв, припиняй піаритися на моєму імені та на мені. Придумай собі щось своє», — сказав ведучий.

За його словами, з того часу він не спілкувався з Нікітюк, а своїм співробітникам сказав, що тепер вони не використовують її ім'я, замилюють обличчя та змінюють голос

«Але продовжуємо її коментувати. І називаємо її „людина, чиє ім'я нам заборонено вимовляти вголос“. І таким чином ми більше не піаримося її імені, на її обличчі, на образі», — сказав Дурнєв.

Нагадаємо, ефір Дурнєва з Фреймут викликав бурю в мережі. Раніше Дурнєв погодував із ложки Олега Винника — співак ласував чорною ікрою.

Фото: Instagram aleksey_durnev

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