«Криком кричав від болю»: вдова диктора Кириллова розповіла про його страшні муки перед смертю

Дружина померлого легендарного диктора Ігоря Кириллова Тетяна вперше розповіла про його захворювання, яке закінчилося смертю.

За словами жінки в коментарі КП, 10 вересня його стан раптово погіршився, а у Боткінській лікарні у журналіста діагностували тромб в артерії та підколінну аневризму. Через це чоловік криком кричав від болю. Аби допомогти йому, консиліум медиків вирішив ампутувати пацієнтові ногу.

Потім у проблемній кінцівці утворилася гематома, а коли він зміг упоратися і з цим, у Кириллова діагностували ковид.

З цього телеведучому вибратися вже не вдалося — рано вранці 30 жовтня він помер.

Нагадаємо, 31 жовтня у віці 84 років в Україні помер відомий український письменник та поет Володимир Рутківський, відомий як автор фантастичного роману «Вартова застава». Причиною його смерті також стала коронавірусна інфекція.

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