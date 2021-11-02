«Кожен йде своєю дорогою»: в Росії розпався популярний український гурт

Український гурт Artik & Asti, який 10 років успішно гастролює в Росії, припиняє своє існування.

Колектив вирішила залишити вокалістка Ганна Дзюба. Про це в Instagram повідомив продюсер та учасник дуету Артем Умріхін.

«Друзі, хочу поділитися з вами новинами! Тепер вже офіційно! Ні для кого не секрет, що цього року гурту Artik & Asti виповнюється 10 років. 10 років з моменту, як я знайшов Аню і створив гурт Artik & Asti. За ці 10 років Аня перетворилася з маленької дівчинки на розкішну жінку та артиста! Сьогоднішній день напевно для багатьох стане сумним, а для деяких навпаки радісним. Сьогодні наші шляхи розходяться і кожен йде своєю дорогою», — повідомив продюсер й учасник дуету Артем Умріхін.

Про себе Умріхін пише, що він продовжить «писати пісні, шукати нові таланти та допомагати їм реалізовуватися».

Розлучаються учасники по-доброму. Умріхін вдячний Ганні за довгі роки роботи та плідну співпрацю. І незабаром обіцяє розсекретити оновлений склад групи.

Останнім релізом у старому складі Artik & Asti стане сингл «Family», спільна робота із всесвітньо відомим французьким продюсером Девідом Геттою та американським репером A Boogie Wit Da Hoodie. Трек вийде 5 листопада.

Ганна Дзюба поки що ніяк не прокоментувала цю ситуацію.

Нагадаємо, гурт Artik & Asti був заснований в Україні у 2010 році. Артисти записали кілька суперуспішних хітів, таких як «Неподільні», «Істеричка», «Дівчинка, танцюй» та інші.



За даними сервісу «СберЗвук», у 2020 році колектив опинився на другому місці за кількістю прослуховувань у Росії. Особливо сподобався шанувальникам хіт «Дівчинка, танцюй».



Нагадаємо, на початку цього року стало відомо про розпад гурту «НеАнгели». Рішення про долю колективу ухвалив продюсер Юрій Нікітін.

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