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Олів'є з грецьким йогуртом та «шуба» з лососем: зірка серіалу «Школа» розповіла, як харчується після хвороби підшлункової залози

10:06 3 листопада 2021
Трінчер

Співачка та блогерка Анна Трінчер, яку нещодавно оштрафували у київському трамваї, розповіла про свої кулінарні смаки у реаліті на одному з телеканалів.

Зірка «Школи» та TikTok заявила, що любить гриби, свіжий лосось або курку, хумус й тахіні.

Для співачки ідеальний перекус — це овочі з хумусом.

Анна розповіла, що у дитинстві через слабку підшлункову їй довелося харчуватися за дієтою № 5.

У дорослому житті Трінчер знайшла ідеальний тип харчування — інтервальне голодування.

У раціоні блогерки немає майонезу, випічки та солодкого. Вона намагається не вживати жирну та смажену їжу. Майонез у салатах Анна намагається замінити йогуртом.

Співачка згадала, як на Новий рік для неї готували окреме олів'є — з грецьким йогуртом. Улюблену «шубу» теж приготували з йогуртом, а замість оселедця поклали червону рибу.

Нещодавно Трінчер, яка разом з бойфрендом Олександром Волошиним відпочиває на Занзібарі, поскаржилася на жахливий сервіс у п'ятизірковому готелі. За словами дівчини, коли вона побачила номер, їй взагалі захотілося ридати.

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