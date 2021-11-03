Не приховують свого щастя: киянка Саша Доні показала запальні танці коханого Тіматі на Мальдівах

Українська фотомодель Саша Доні, яка разом зі своїм коханим російським репером Тіматі та його донькою відпочиває на Мальдівах, показала, як проходить їхня відпустка.

Прилетівши на острови, і Саша, і Тіматі публікували у соцмережах фото та відео, зроблені в тих самих локаціях, але не показували, що вони разом.

Тепер закохані перестали ховатися. Саша показала фанатам відео, на якому репер запально танцює перед нею.

А сам Тіматі особисте життя не коментує. Періодично проводить час з ексучасницею «Холостяка» Адель Вейгель.

Саму Сашу Доні постійно порівнюють з колишніми коханими репера. Так, шанувальники впевнені, що зовні дівчина схожа на Олену Шишкову та Анастасію Решетову.

Фото Instagram/sashadony

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