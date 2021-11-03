«Таланище та личко концертне»: Петро Чорний розповів, як познайомив Потапа та Настю Каменських

Відомий співак Петро Чорний, який розлучився з дружиною після 26 років шлюбу, розповів, яку роль відіграв у творчій та особистій долі Потапа та Насті Каменських. Виявляється, саме він посприяв тому, щоб Потап запросив юну співачку на прослуховування. Тоді Олексій Потапенко якраз шукав вокалістку.

«І я Льоші дзвоню: «Є така дівчинка — талант та личко концертне», — розповів Петро Чорний в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Знайомство з Настею вилилося у плідну співпрацю. Майже 11 років вони виступали у дуеті, підкоривши багатомільйонну публіку в Україні та за кордоном.

Також Чорний розповів, що познайомив Потапа і з Позитивом. У результаті музиканти і зараз працюють разом і дружать.

Нещодавно Потап та Настя відзначили річницю весілля. Шоумен зворушливо привітав дружину із важливою датою.

Потап та Настя Каменських відпочили в Арабських Еміратах.

Фото Instagram.com/petrcherny, Instagram.com/realpotap

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter