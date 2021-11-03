«Ніхто не винен»: солістка українського гурту у РФ Ганна Дзюба вперше прокоментувала вихід з Artik & Asti

Вокалістка українського гурту Artik & Asti Ганна Дзюба прокоментувала свій вихід з проекту, спростувавши чутки про конфлікт із Артемом Умріхіним (Артіком).

Як пише «СтарХіт», 31-річна співачка заявила: «Ніхто не винен. Це була красива та потужна історія, в якій ми зустрілися, виросли професійно, досягли дуже високих результатів. Вдячна Артикові за все, що ми зробили разом. Але тепер нам час йти своїми дорогами. Щодо майбутнього — хлопці, давайте не поспішати і подивимося, що буде далі».

Сам Артік стверджує, що колектив продовжить існування без Гнни: «Аня залишає гурт Artik & Asti. З сьогоднішнього дня наші шляхи розходяться, і кожен іде своєю дорогою. Аня напевно почне свій сольний шлях, а я продовжу робити те, що роблю все життя — писати пісні, шукати нові таланти і допомагати їм реалізовуватися».

Щоправда, він нічого не сказав про те, які нововведення чекають на колектив, пообіцявши розповісти про це згодом.

Дует сформувався в 2010 році, Artik & Asti користуються великою популярністю у Росії, де і виступають. 2018 року, коли в РФ проходили виборчі кампанії різних рівнів, дует був заявлений на концерті в Ульяновську. На нього, як заявляли організатори, могли потрапити лише росіяни, які проголосували.

Фото — скріншот.

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