«Вони з пелюшок артисти»: колишня домробітниця Пугачової розповіла про Лізу та Гаррі Галкіних

Колишня домробітниця Алли Пугачової Людмила Дороднова, яка розповіла, як зароджувався роман між Примадонною та шоу-меном Максимом Галкіним, із захопленням відгукується про двійнят Лізу та Гаррі.



За її словами, діти ще в животі були артистами. Вона називає їх янголятами.



«У цих дітлахів взагалі не можна не закохатися, вони розумні, талановиті, красиві та з гумором. Як тато та мама. Гарна родина. Я впевнена, вони взагалі з пелюшок артисти. Алла з ними музикою сама займається», — розповіла жінка в інтерв'ю «Москва 24».



Людмила дуже рада, що у Пугачової такий добрий чоловік та щаслива родина.



Як відомо, після того, як Пугачова розлучилася з Філіпом Кіркоровим, Людмила Дороднова залишилася працювати на поп-короля. Вона служила йому вірою та правдою десятки років. Нещодавно залишилася без роботи. При цьому жінка не переживає, а навпаки, насолоджується можливістю пожити для себе.

Нагадаємо, двійнятам Пугачової та Галкіна у вересні виповнилося 8 років. Дітям влаштували яскраве свято у стилі «Зоряних війн».



А нещодавно Максим Галкін розповів, як діти привітали його з Днем батька.

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