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Шоу-бізнес

«Повернуся за 10 років»: скандальний репер Моргенштерн заявив, що пішов зі сцени

14:05 3 листопада 2021
Моргенштерн

Російський репер Моргенштерн, якого повторно внесли до «чорного списку» Міністерства культури України, вирішив на тривалий час залишити сцену. Про це він повідомив у своєму Instagram.

«Повернуся через 10 років», — написав Моргенштерн і опублікував серію фотографій зі зйомок фінального кліпу.

Вже давно ходили чутки, що скандальний репер, який нещодавно одружився, хоче піти зі сцени, але офіційна заява була зроблена тільки зараз.

Багато фанатів не вірять, що Моргеншетрн дійсно залишив сцену, але багато хто вважає, що він дійсно втомився та вирішив відпочити. Примітно, що нещодавно у нього вийшов кліп на пісню «Я колись піду».

Раніше повідомлялося, що у Моргенштерна діагностували рак нирки.

Фото: Instagram morgen_shtern

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