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«Підставила всю команду»: продюсер «Величного століття» заявив про підлість «Роксолани» Мер'єм Узерлі

14:28 3 листопада 2021
Мер&#39;єм Узерлі

Турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася на весь світ завдяки ролі Хюррем у популярному серіалі «Величне століття», під час роботи над проєктом підвела всю знімальну групу, передає «Стархіт».

Продюсер Тимур Савджі у черговому інтерв'ю розповів, що у 2013 році, у розпал зйомок, актриса спішно покинула Стамбул до закінчення роботи над третім сезоном проєкту. Вона полетіла до Берліна й перестала виходити на зв'язок.

Акторка пояснила свій стан вигорянням. Хоча пізніше її брат зв'язався з продюсером і сказав, що Мерьєм готова повернутись, але їй відмовили.

У четвертому сезоні роль Хюррем зіграла актриса Вахіде Перчін. Продюсери спромоглися логічно закінчити історію, але шанувальники негативно відреагували на зміну головної актриси. Четвертий сезон «Чудового віку» вважається найневдалішим із усіх.

Нагадаємо, відразу після закінчення зйомок Мерьєм Узерлі переключилася на особисте життя. Вона народила другу доньку. Батьком дівчинки став американський бізнесмен.

Зараз Узерлі живе з дітьми у Берліні та продовжує грати у турецьких серіалах. Вона досить затребувана професії, але головною своєю роллю вважає роль Хюррем.

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