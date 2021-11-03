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«Улюблений мужичок-кабачок»: MamaRika вперше показала сина

14:31 3 листопада 2021
MamaRika

Співачка MamaRika, яка розповіла, чим їй довелося пожертвувати заради сина, вперше показала малюка, який підріс, в Інстаграм і похвалилася його досягненнями. Давидові виповнилося три місяці, і він уже важить сім кілограмів.

Сина вона називає улюбленим мужичком-кабачком, найбільшим щастям у їхньому із чоловіком, Сергієм Середою, житті. Щоправда, обличчя хлопчика зіркові батьки поки що не показують. До речі, його ім'я приховували до хрестин.

За словами MamaRika, хлопчик швидко розвивається, з цікавістю вивчає світ і навіть копіює гримаси.

«Копіює наші гримаси, і це дуже смішно. Танцює під улюблені мелодії, вистрибує зі всіх костюмчиків, і ми просто не встигаємо оновлювати гардероб. Кидає слівця „агу“ та „уауа“ (сподіваюся, це „мама“), заходиться від сміху, іноді навіть уночі. Ми з Сергієм за одну його посмішку готові все віддати і прихилити світ, аби він був здоровим і щасливим. Напевно, це і є щастя», — написала співачка.

Нещодавно зіркове сімейство переїхало з Одеси до Києва. Тут вони зняли просторий заміський будинок. Молоді батьки не можуть знайти няню для Давида.

В Одесі MamaRika та Сергій встигли охрестити малюка.

Фото Instagram.com/mamarika_official

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