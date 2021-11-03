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Анджеліно, прощай: у Бреда Пітта роман із моделлю, яка була одружена з сином Оззі Осборна

14:39 3 листопада 2021
Бред Пітт

Голлівудського актора Бреда Пітта, якому нещодавно черговий суд відмовив у розділі прав опіки над його дітьми з Анджеліною Джолі, помітили на побаченні з колишньою дружиною Джека Осборна Лізою Стеллі.

При цьому, як стверджує radaronline.com, це сталося через кілька тижнів після возз'єднання Анджеліни Джолі з екс-чоловіком Джонні Лі Міллером — вони були одружені у 1996 — 1999 роках.

Щодо Бреда Пітта, то його помітили із супутницею у ресторані готелю Bel Air. «На 99% впевнений, що бачив Бреда Пітта з Лізою Стеллі у ресторані готелю Bel Air увечері. Вони ввійшли швидко і сіли, так що я встиг кинути лише погляд» , — стверджував очевидець. Також стверджується, що з ресторану вони поїхали однією машиною.

Фото з Instagram.

Лиса Стеллі вийшла заміж за Джека Осборна у 2012 році, а навесні 2018 року, за три місяці після народження дитини, вона подала на розлучення. У них троє дочок — 9-річна Перл, 6-річна Енді та 3-річна Мінні. Саме після народження молодшої доньки вони розпочали шлюборозлучний процес.

До речі, Анджеліну Джолі нещодавно бачили у ресторані з канадським репером ефіопського походження Ейбелем Тесфайє, більш відомим під сценічним псевдонімом The Weeknd.

Матеріал «Боюсь за безпеку сім'ї»: Анджеліна Джолі про зраду Бреда Пітта, розлучення та свою сексуальність" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з соціальних мереж.

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