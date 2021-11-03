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Шоу-бізнес

«Попа без фотошопу»: MARUV блиснула апетитними формами у бікіні

14:55 3 листопада 2021
MARUV

Епатажна співачка MARUV (Анна Корсун), яка навіть своїх шанувальників шокує відвертими фото та відео, зараз перебуває у Дубаї та публікує у соціальних мережах гарячі фото у купальнику.

Так, кілька годин тому дівчина оприлюднила в Instagram-акаунті кадр, на якому стоїть біля пальми.

При цьому Анна спокусливо вигнулась біля дерева, позуючи боком до камери у чорному бікіні й грайливо випнувши попу.

Свій пляжний лук виконавиця доповнила протисонцевими окулярами, а волосся залишила розпущеним.

«Це попа без фотошопу, тому чекаю на ваші лайки», — написала співачка, додавши рекламу своїх концертів у столиці України у листопаді.

«Буде бомба, а не концерт!», — як би ненароком кинула вона обіцянку.

Шанувальники гідно оцінили фігуру співачки та обсипали її великою кількістю компліментів.

Нагадаємо, нещодавно MARUV знялася для російського Playboy в образі фехтувальниці. Шанувальники позитивно сприйняли її появу на обкладинці.

Фото Instagram/maruvofficial

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