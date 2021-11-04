Зірка «Володаря перснів» Лів Тайлер розлучилася з батьком двох своїх дітей через шість років після заручин

44-річна американська актриса Лів Тайлер, зірка фільмів «Володар перснів», «Армагеддон», «Неймовірний Халк», розлучилася зі своїм нареченим, спортивним агентом Девідом Гарднером, через шість років після їхніх заручин. Як повідомляє видання The Sun, Лів та Девід розійшлися ще у березні, проте відомо про це стало лише зараз.

У пари, яка почала зустрічатися у 2014 році, є двоє дітей — шестирічний Сейлор та п'ятирічна Лула. Тайлер має ще 16-річного сина Майло від шлюбу з музикантом Ройстоном Ленгдоном, з яким розлучилася у 2008 році. А у Гарднера — 14-річний син Ґрей від колишньої дружини — англійської актриси Давінії Тейлор.

Гарднер — найкращий друг та бізнес-партнер британського ексфутболіста Девіда Бекхема. Лів Тайлер — позашлюбна дочка музиканта Стіва Тайлера, лідера легендарного рок-гурту Aerosmith.

Раніше Лів розповідала, що наречений постійно змушував її дивитися футбольні матчі. Навіть на День святого Валентина у 2017 році вони вирушили на футбол. При цьому актриса зізнається, що їй так і не вдалося розібратися у цій грі. «Я не розумію, що там відбувається — крім того, що вони всі постійно бігають», — сказала вона в одному з інтерв'ю.

Зараз Лів повернулася до Лос-Анджелеса, в той час, як Гарднер залишився у Великій Британії, де вони донедавна проживали разом. Обидва мають намір зосередитись на своїх кар'єрах.

Раніше «ФАКТИ» писали — Колишня «Міс Великобританія» після розлучення стала багатшою за королеву Єлизавету II.

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