«Ми живемо справжнім життям»: колишній чоловік Ані Лорак вибачився за мати з вуст 10-річної доньки

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Началджиоглу, який відпочиває у Буковелі з донькою Сонею, нареченою Лілею та її донькою, вибачився за мат з вуст своєї 10-річної дівчинки. Катаючись на атракціоні, Соня не стримала емоцій, вона вигукувала матюки та грубі слова, а тато в цей час голосно сміявся. Мурат сам опублікував відео в Інстаграм. Звичайно, йому «прилетіла» хвиля хейту не лише за виховання дівчинки, а й за саму публікацію.

Після критики Мурат видалив відео, а пізніше опублікував пост, у якому оригінально нібито вибачився. Він пояснив поведінку Соні та свою публікацію тим, що не намагається створювати ідеальну картинку, а показує справжнє життя та емоції. Мовляв, дівчинка висловлює їх так, як навчає сучасний світ та медіа.

«Звичайно, „Вибачте“ за те, що 10-річна дівчинка на емоціях висловилася не цензурною лексикою, що сильно поранило вашу ніжну психіку! Ми щиро вибачаємося за свободу наших емоцій! Тоді як сучасний світ настільки пропагує нецензурну культуру в медіа та в кожній другій пісні! А наші діти на це дивляться та вбирають! Ми живемо справжнім життям і проводимо чудово канікули з коханою донькою! Вибачте нас, „ідеальні люди“! Якщо вам щось не подобається, прошу на … з моєї сторінки! І займайтеся вихованням своїх дітей», — пише Мурат.

Він також запевнив, що сам зробив зауваження доньці.

Ані Лорак поки що на інцидент не відреагувала.

Нагадаємо, після розлучення Ані Лорак та Мурат зберегли дружні стосунки заради доньки. Соня часто проводить час із татом в Україні, він приїжджає до неї до Москви.

Фото Instagram.com/muratnalca

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