Відомого російського актора вигнали з показу тяжко хворого Юдашкіна: що сталося

Фігурант бази «Миротворець» російський актор Дмитро Дюжев потрапив у скандал на показі відомого модельєра Валентина Юдашкіна.

Перед показом актор, який приїхав привітати кутюр'є разом з дружиною, необережно висловився про Юдашкіна, який тривалий час бореться з раком стравоходу.



«Все живемо одним днем. Того дня, коли перейдемо в інший світ, ніхто не знає. Сьогодні ми бачили генія. Нашого сучасника. Чи побачимо ми його ще колись — невідомо…» — цитує слова артиста WomanHit.

Гості й сам Юдашкін почули промову Дюжева. Після цього зірку серіалу «Бригада» попросили залишити захід.

Зоряний стиліст Олена Червова, яка працює з багатьма артистами, у тому числі і з Дмитром Дюжевим, не підтримала свого клієнта.



Вона зазначила, що Дюжев — дуже приємна людина, клієнт. Але йому потрібно було більш дипломатично вибирати слова.



Нагадаємо, що Юдашкін вже кілька років бореться з раком стравоходу, переніс кілька операцій та курсів хімієтерапії. Попри це Юдашкін продовжує працювати та радувати публіку своїми новими колекціями. За його словами, у боротьбі з хворобою йому допомагає віра та підтримка близьких та рідних людей.

Нещодавно Алла Пугачова, яка дуже дружна з сім'єю кутюр'є, з'явилася у сукні від Юдашкіна на дні народження старшої доньки Крістіни Орбакайте.

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