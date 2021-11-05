Сестра Софії Ротару спростувала чутки про її хворобу

Сестра знаменитої співачки Софії Ротару Ауріка, яка розкрила раніше секрет їхньої краси та молодості, спростувала чутки про її хворобу. У Мережі з'явилося відео виступу Софії Михайлівни у Берліні, на якому «доброзичливці» нібито помітили, що в неї тремтять руки. За цим роликом вони поспішили поставити діагноз. Хмизу у вогонь пліток додає і те, що артистка веде досить закритий спосіб життя, не відвідує публічні заходи та рідко дає концерти.

В інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE Ауріка здивувалась таким чуткам. Вона каже, що сім'я втомилася читати подібні новини у ЗМІ. Раніше Софії Ротару приписували туберкульоз, а одного разу навіть написали про смерть співачки.

«Господи, люди, вам робити нічого? Слава Богу, вона здорова і проживе ще довго. Це просто плітки, пушку хтось пускає. Я не знаю, кому це потрібно. То її заміж видають, то вона хворіє. Це просто пушка. Нехай люди навіть не думають. Все добре», — сказала Ауріка.

Вона також запевнила, що Софія Ротару постійно живе у своєму будинку під Києвом, у Кончі-Заспі, разом із сином Русланом та невісткою Світланою. Їх відвідують дорослі онуки Анатолій та Соня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що онука Ротару зібралася заміж. Соня живе та навчається у США.

У свята сім'я збирається за великим столом. Софія Михайлівна сама любить готувати частування.

Фото Instagram.com/sofiarotaru.official

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