«Таких, як ви, не буває»: Сумська, Саліванчук, Єфросиніна сумують за померлим Віталієм Малаховим

Новина про смерть знаменитого українського режисера, творця Театру на Подолі Віталія Малахова стала шоком та великою трагедією не лише для його рідних, а й для багатьох колег та учнів.

Знаменитості у соціальних мережах підтримують родину режисера, його дочку Дашу Малахову, висловлюють слова співчуття та згадують про нього.

«Боже мій, як же так? Дашенько, люба, це дуже боляче… Віталію Юхимовичу… Майстер! Дякую за любов до театру, за неймовірний талант, за чудовий творчий шлях… Найглибші співчуття» , — пише актриса Ольга Сумська.

Телеведуча Маша Єфросиніна називає Малахова своїм учителем та наставником.

«Видатний режисер і революціонер не лише у своїх постановках, а й у своєму баченні світу! Віталію Юхимовичу Малахов, знаю, що ви б і зараз пожартували, і всі засміялися б крізь гіркі сльози … Так ви були влаштовані! Дякую вам за все… RIP» , — звернулася до режисера Марія.

Однією з тих, кому пощастило працювати з Малаховим, є актриса Ганна Саліванчук. За її словами, режисер був для неї другим батьком, майстром, який повірив у її талант.

«Як мені тебе не вистачатиме, як нам усім вас не вистачатиме. Спасибі вам за все. За те, що повірили в мене, дали шанс, навчили довіряти собі, не боятися сцени, я з вами зіграла понад 18 головних ролей. Таких, як ви, немає. Я не бачила людей, які хочуть навчатися щодня. Незважаючи на свої 67 років, ви знаєте всі сучасних гаджетів. Ви знаєте більше, ніж молодь, ночами не спали, а всі дізнавалися про щось новеньке і приносили це нам, своїм акторам, своїм дітям. Дякую вам за це! Спасибі вам за все! Ви незвичайний, талановитий, а ваше почуття гумору… розсмішити завжди могли будь-кого! А підхід до життя — це щось! 15 років тому ви сказали мені фразу, після якої я покохала вас на все життя. Мені дуже погано, що вас уже немає з нами, мені дуже вас не вистачатиме. Я була впевнена, що ви ще житимете довго!», — пише Саліванчук.

Вона також розповіла, що ще місяць тому вона зустрічалася з режисером, вони багато сміялися.

Співчуття Даші Малаховій також висловила Ірма Вітовська, Вікторія Булітко, Марія Бурмака, Олексій Суханов та багато інших.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Малахова госпіталізували до лікарні 26 жовтня. Він перебував у тяжкому стані в реанімації в очікуванні штучної нирки.

Нагадаємо, Віталій Малахов народився 19 липня 1954 року у Львові. Працював у Київському державному театрі російської драми імені Лесі Українки, з 1979 року очолив Київський державний театр естради, в якому здійснив постановки вистав «Я — Київ», «Ніч чудес», «Зоря і смерть Пабло Неруди», «Шахрай мимоволі» та інші .

З 1985 до 1987 року працював зі своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру. 1987 року з однодумцями створив Київський драматичний театр на Подолі, художнім керівником та директором якого він був до останнього часу.

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