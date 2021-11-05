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Шоу-бізнес

«Мало хто знає»: Малахов показав їхню спільну з Собчак дитину

19:27 5 листопада 2021
Ксенія Собчак та Андрій Малахов

Російський телеведучий Андрій Малахов привітав колегу Ксенію Собчак з незвичайним ювілеєм — три роки тому вони спробували себе як батьки… дитини-робота в однойменному телепроекті. У своєму Instagram він показав кілька епізодів реаліті — у т.ч. той, де малюк «описав» зіркову «мамочку» у процесі заміни підгузків.

«Ксюшо! З ювілеєм!!! За роки дружби у нас було багато, але мало хто знає про спільну дитину» , — написав він у коментарі під відео, зазначивши, що батьківські навички вони обидва вже покращили.

«Сина"-робота вони Собчак з Малаховим назвали Макс (скорочення від перших літер своїх імен та прізвищ — М.А. + К.С.). А Ксенія за будь-якої нагоди віддавала дитину оточуючим, скаржачись на тяжку материнську працю. Проте коли «малюк» починав ридати, просто затуляла обличчя робота рушником.

Нагадаємо, в середині жовтня Собчак потрапила в моторошну ДТП недалеко від Сочі, отримавши струс мозку та забиття внутрішніх органів. Тим не менш, від госпіталізації вона відмовилася, вирішивши відновлюватися вдома.

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