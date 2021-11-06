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Скандал з Дюжевим на показі Юдашкіна обростає новими подробицями: що сталося

10:04 6 листопада 2021
Юдашкін і Дюжев

Скандал, який нібито стався з актором Дмитром Дюжевим на модному показі кутюр'є Валентина Юдашкіна, це фейк, який розповсюдило одне російське видання. Так прокоментував новину сам Дюжев, повідомляє 360 tv.

За його словами, він відмовився брати участь в одному з шоу, за це отримав помсту — «жовту» статтю.

«Після відмови від участі в жовтопресному скандальному шоу, я отримав „відповідь“ у вигляді сфабрикованої, принизливої та образливої статті на мою адресу та адресу моїх улюблених друзів» , — цитує ресурс слова артиста.

Дружина кутюр'є Марина Юдашкіна також назвала інформацію абсолютною брехнею.

Вона уточнила, що не було навіть жодного показу.

«Це історія про те, як журналісти, сидячи вдома на ізоляції в локдаун, вигадують, що їм писати. Ну, дякую, що про нас пам'ятають!» — наголосила вона.

Раніше у російських ЗМІ з'явилася новина про те, що зірка серіалу «Бригада» на показі Валентина Юдашкіна неетично висловилася на адресу кутюр'є, який бореться з онкологічним захворюванням.

Нагадаємо, Дмитро Дюжев — фігурант бази «Миротворець». Артиста внесено до «чорного списку» діячів культури та шоубізнесу, яким заборонено в'їзд до України.

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