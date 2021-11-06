Олег Вінник скасував кілька концертів: названа причина

Популярний співак Олег Вінник, вимушений скасовувати свої виступи через карантин, повідомив про перенесення концертів у Кам'янському та Кременчуці.

Артист також запевнив, що його виступи не скасовуються, а переносяться й пообіцяв виступити перед шанувальниками у цих містах навесні 2022 року. Усі квитки залишаються дійсними.

«Дорогі Кам'янське та Кременчук, у зв'язку зі зростанням кількості захворювань Covid-19 ми змушені переносити наші концерти на весну 2022 року. Зберігайте квитки, вони залишаються дійсними. Нові дати виступів у ваших містах оголосимо додатково. Вдячний за терпіння та любов!» — повідомив артист в Instagram.

Разом з тим, 4 дні тому на акаунті Винника з'явилося відео з концерту у Сєвєродонецьку.

До оголошення локдауну співак побував у Харкові, Кривому Розі, Кропивницькому.

У жовтні Винник скасував концерт у Запоріжжі. Вже під час концертного туру у співака діагностував ларингіт, і лікарі заборонили йому виходити на сцену.

Ларингіт — це запалення слизових оболонок гортані, пов'язане часто з застудою, але також деякими вірусами та бактеріями та також респіраторними токсичними речовинами, алергією тощо.

Щоб вилікувати ларингіт, потрібно протягом 5−7 днів не розмовляти (навіть пошепки). З раціону виключити гострі приправи, прянощі, відмовитися від куріння та вживання спиртних напоїв.

Фото instagram.com/olegg.vynnyk)

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