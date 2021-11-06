«Пройдений етап»: переможець «Танців з зірками» пояснив, чому не дивиться новий сезон

Хореограф-постановник Євген Кот, який разом з «холостячкою» Ксенією Мішиною переміг у шостому сезоні «Танців зі зірками», не дивиться нових випусків програми. Про це він заявив в інтерв'ю «ФАКТАМ».

За словами хореографа, проєкт «Танці зі зірками» для нього як для танцівника вже пройдений етап.

Після участі у шостому сезоні, коли пара Кот-Мішина перемогла, він більше не виходив на паркет, хоча отримав таку пропозицію.

Зараз Кот навіть не дивиться виступу пар, бо не бачить у шоу «нічого нового та цікавого».

З його слів, він усе розкладає на деталі. Є багато речей, які йому нецікаві та з якими він не згоден.

Кот навіть не переглядав етеру, коли був ведучим балкону.

Наразі Кот повністю під враженням від проєкту «Україна має талант».

Ексклюзивне інтерв'ю з Євгеном Котом «Викладачі казали, що мені не бути танцюристом», — Євген Кот про танці, свою дружину та участь у проєкті «Україна має талант» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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